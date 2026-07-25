Семья Кискиных из Лихославльского округа выиграла всероссийский конкурс

Семья из Тверской области, возрождающая карельское ремесло изготовления инструментов кантеле, признана лучшим хранителем традиций в стране. Фото: max.ru/korolev.

Тверскую область на всероссийском конкурсе «Семья года 2026» представили супруги Алексей Валерьевич и Наталья Александровна Кискины вместе с детьми Ильёй, Марией и Таисией. О победе многодетных жителей Лихославльского округа рассказал глава Тверской области Виталий Королев в своем личном канале в MAX.

Семья бережно воссоздает духовную и материальную культуру карельского народа. В их гостеприимном «Доме карельского мельника» выпекают традиционные пироги-калитки, поют песни на карельском языке и вручную делают кантеле — старинные музыкальные инструменты. Семейным девизом Кискиных стали слова о том, что пока кантеле поет, традиция живет, их дом открыт, а добро в нем не молчит.

Виталий Королев напомнил, что тверские семьи удерживают лидерство на всероссийском конкурсе на протяжении последних десяти лет. Руководитель региона заверил, что поддержка семейных ценностей и забота о детях остаются главными приоритетами областного правительства.