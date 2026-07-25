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НовостиПроисшествия25 июля 2026 8:13

В Калининском округе спасатели МЧС уничтожили минометную мину времен войны

24 июля в Калининском муниципальном округе Тверской области спасатели обнаружили и уничтожили минометную мину времен Великой Отечественной войны
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Обнаруженная минометная мина была вывезена на полигон. Фото: МЧС Тверской области.

Обнаруженная минометная мина была вывезена на полигон. Фото: МЧС Тверской области.

Опасная находка была сделана в районе деревни Путилово Калининского муниципального округа специалистами группы специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы региона.

Спасатели идентифицировали боеприпас как 81-миллиметровую минометную мину времен войны в количестве одной штуки. Силами взрывотехнической группы МЧС России по Тверской области взрывоопасный предмет был аккуратно транспортирован в безопасную зону и успешно ликвидирован на специальном полигоне.

Спасатели напоминают жителям Тверской области, что в случае обнаружения подобных подозрительных металлических предметов времен войны категорически запрещено к ним прикасаться, необходимо незамедлительно сообщить по телефону 112