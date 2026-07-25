Бастрыкин затребовал доклад о деле из-за разбитой дороги к тверской деревне

Руководитель СК РФ взял уголовное дело под личный контроль. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следственные органы СК РФ по Тверской области возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего состояния транспортного полотна, ведущего к деревне Киселево. Поводом для проверочных мероприятий послужили сообщения в социальных медиа о том, что бригада скорой помощи, вызванная к больному ребенку, не смогла проехать к пациенту из-за разбитой дороги.

В результате местным жителям пришлось везти девочку в больницу самостоятельно. Очевидцы отмечают, что машины других специальных служб также не имеют возможности проехать в этот населенный пункт, однако компетентные органы проблему не решают.

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе регионального следственного управления Альберту Кизимову представить подробный доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах происшествия.