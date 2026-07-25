Директор ВИЭМ Ирина Жукова отмечает юбилей

Ирина Жукова руководит ВИЭМ уж семь лет. Фото: личный архив Ирины Жуковой

ВИЭМ в Торжке – единственный самостоятельный федеральный музей в Тверской области. Созданный в 1988 году при активной поддержке академика Дмитрия Сергеевича Лихачёва, он призван быть хранителем, научным центром, который взял под охрану уникальное историческое наследие.

Уже семь лет ВИЭМ руководит Ирина Жукова, которая пришла работать в этот музей экскурсоводом в 2012 году.

25 июля Ирина Владимировна отмечает юбилей – 50 лет.

В 2026 году Ирина Владимировна празднует юбилей. Фото: личный архив Ирины Жуковой

- Я безмерно благодарна каждому дню, проведённому в этом удивительном месте. Быть директором музея — это не про статус. Это про ответственность - перед руководством, перед городом и перед людьми. И пока я чувствую в себе эту ответственность, я работаю 24/7. И да, быть директором ВИЭМ - это огромное счастье, большая честь и очень тяжёлый труд, - признается Ирина Владимировна.

Под руководством Ирины Жуковой ВИЭМ реализует большие значимые проекты. Делается всё отнюдь не для галочки: музей стремится внести разнообразие в жизнь людей, пробует самые разные форматы – фестивали и камерные концерты, семейные проекты, большие событийные мероприятия. Директор ВИЭМ признаётся, что эта работа – не только способ показать, что современный музей может быть действительно интересным, но и вклад в развитие родного Торжка. А за свой город Ирина Жукова действительно радеет, считая его жемчужиной Тверской области.

Под руководством Ирины Жуковой ВИЭМ реализует большие значимые проекты. Фото: личный архив Ирины Жуковой

О том, какая честь и какой труд руководить таким музеем, какой вклад вносят музейщики в развитие Торжокской земли, о важных будущих проектах Ирина Жукова рассказала в интервью порталу Tverigrad.ru.

Коллектив «КП-Тверь» поздравляет Ирину Владимировну с юбилеем! Желаем удовольствия как от работы, так и от жизни в целом, крепкого здоровья и реализации всех планов!