Тверская лаборатория одобрила экспорт крупной партии мороженого в США

Специалисты Тверской испытательной лаборатории подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ» 21 июля 2026 года завершили комплексную экспертизу партии мороженого весом 25,7 тонны. Продукция вологодского производителя готовилась для отправки на Виргинские острова (США) и должна была подтвердить соответствие стандартам принимающей стороны.
В рамках 94 исследований образцы проверялись на содержание меламина, ГМО, микотоксинов, радионуклидов, токсичных элементов, хлорорганических соединений и пяти групп медицинских препаратов. Контроль также коснулся микробиологии, органолептики, массовых долей жира, сухих веществ, сахарозы и сухого обезжиренного молочного остатка.
По итогам тестов нарушений безопасности выявлено не было. В США будут экспортированы 11,1 тонны сливочного мороженого во взбитой шоколадной глазури, 7,3 тонны ванильного и 7,3 тонны шоколадного пломбира. С начала года тверская лаборатория провела порядка 2000 подобных экспертиз экспортируемой продукции.