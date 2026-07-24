Тверская область расширит экономические и культурные связи с провинциями КНР

Делегация Тверской области приняла участие в юбилейных мероприятиях в КНР. Фото: ПТО.

Развитие отношений с Китаем, занимающим первое место по товарообороту с Тверской областью в дальнем зарубежье, является приоритетом, обозначенным главой региона Виталием Королевым по итогам февральских переговоров с послом КНР Чжаном Ханьхуэем. Делегация в составе чиновников регионального Правительства, Минкультуры, Минэкономразвития и артистов Тверской филармонии посетила Харбин 20 и 21 июля 2026 года.

В ходе визита проведены официальные встречи с Генконсулом РФ Сергеем Линником, руководителем Департамента коммерции провинции Хэйлунцзян Тань Инхуэйем и заместителем главы Департамента культуры провинции Цзян Синчэном по вопросам торгово-экономического взаимодействия, участия в выставках, туризма и экспорта тверского оборудования, древесины, мясных продуктов, меховых изделий и продуктов питания.

Также представители области приняли участие в возложении цветов к мемориалу советским воинам вместе с Русским клубом в Харбине и Генеральным консульством. Кульминацией культурной программы стал совместный концерт струнного квартета Тверской филармонии имени Лемешева, Харбинского симфонического оркестра и филармонии Якутии под управлением дирижера Тан Мухая. Программа включала сочинения Шостаковича, Чайковского, Бао Юанькая, Люй Цимина и завершилась исполнением «Катюши».