Виталий Королев сообщил о первых итогах работы медицинского поезда под Тверью

Глава Тверской области Виталий Королев и депутат Госдумы Алёна Аршинова проверили работу мобильного «Поезда здоровья». Фото: max.ru/korolev.

О результатах проверки функционирования мобильных медицинских комплексов в Калининском округе рассказал глава Тверской области Виталий Королев в своем канале в MAX. Совместно с депутатом Госдумы РФ, председателем Координационного совета АНО «Евразия» Алёной Аршиновой руководитель региона пообщался с пациентами и медиками.

За неполные два дня обследование прошли порядка 700 человек. На площадке развернуто четыре передвижных комплекса, включая два мобильных ФАПа, маммограф и флюорограф. Все желающие смогли сделать ЭКГ, УЗИ, сдать анализы крови и без записи проконсультироваться с кардиологом, неврологом, эндокринологом, хирургом, онкологом и урологом.

За добросовестную работу на выездах врачам начислят дополнительные выплаты. Далее «Поезд здоровья» отправится в Кувшиновский округ: 25 и 28 июля приемы пройдут с 8:00 до 15:00, а 26 и 27 июля — с 8:00 до 18:00.