Ольга Любимова и Виталий Королев наметили планы развития культуры Верхневолжья

В рамках соглашений с Минкультуры Тверская область организует гастроли артистов Большого и Мариинского театров. Фото: max.ru/korolev.

Виталий Королев и министр культуры РФ Ольга Любимова 24 июля посетили ключевые учреждения региона: Тверской императорский дворец, областной драматический театр и библиотеку имени Горького, рассказал глава Тверской области в MAX. Руководители обсудили реставрацию объектов культурного наследия федерального значения, модернизацию действующих и создание новых культурных пространств на селе — музеев, кинозалов, библиотек и домов культуры.

В рамках этой работы Тверская область запускает проект «Мой Дом культуры» для сельских территорий и продолжит развитие сети модельных библиотек, открыв две новые в текущем году и запланировав еще четыре на следующий. На встрече также наметили проведение крупных фестивалей и организацию гастролей ведущих театров страны, включая Большой и Мариинский, а также ответные выступления тверских коллективов в регионах.

Королев рассказал министру о запуске с нового учебного года совместного с АНО «Евразия» и депутатом Госдумы Алёной Аршиновой проекта «Кинопедагогика» для воспитания ценностей у детей через кино. Кроме того, в Тверской области станут ежегодными фестивали «Нас пригласили на экскурсию» и «Арт-бульвар», а в августе впервые пройдет «Ночь музеев в Верхневолжье». Важным решением в сфере театрального искусства станет проектирование и создание оркестровой ямы в Тверском драмтеатре.