Юноша из Осташкова заплатит штраф за оскорбительный подарок в соцсети

За использование непристойных выражений в интернете мужчине назначен административный штраф. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Осташковская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства по обращению местной жительницы, которую оскорбил 18-летний согражданин в социальной сети.

Установлено, что юноша со своего личного аккаунта «ВКонтакте» отправил девушке виртуальный подарок, прикрепив к нему текстовое сообщение с оскорблениями в неприличной форме, унизив ее честь и достоинство.

По результатам проверки прокурор возбудил в отношении молодого человека дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Суд признал виновного виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.