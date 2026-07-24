Тверское отделение Банка России вывело из оборота 28 фальшивок

Эксперты подчеркнули важность регулярных тренингов по определению подлинности для тверских кассиров. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

За первые шесть месяцев 2026 года на территории Тверской области специалисты вывели из оборота 28 поддельных российских банкнот, что на три штуки больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В структуре изъятых фальшивок традиционно доминируют крупные номиналы: обнаружено 15 пятитысячных, 11 тысячерублевых, одна двухтысячная и одна сторублевая купюры, тогда как металлические монеты подделываются реже всего. В целях профилактики правонарушений Тверское отделение Банка России на регулярной основе организует профессиональные тренинги по определению подлинности денег для сотрудников коммерческих банков, торговых сетей и предприятий.

Эксперт Банка России Ольга Винтовая пояснила, что постоянное обучение кассиров актуально для своевременного обнаружения фальшивок и информирования специалистов о новых защитных признаках банкнот.