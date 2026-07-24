В Тверской области компания выплатила более 450 тысяч рублей налогов

Предприятие полностью погасило долг по НДФЛ и имущественным налогам. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Западнодвинского округа на основании информации УФНС России по Тверской области провела проверку соблюдения налогового законодательства в ООО «Западнодвинское АТП». Установлено, что руководство юридического лица регулярно рассчитывало и выплачивало заработную плату сотрудникам, а также исчисляло и удерживало из нее налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Однако удержанные суммы НДФЛ в полном объеме в бюджетную систему не перечислялись. Кроме того, у предприятия накопились долги по уплате земельного, транспортного и имущественного налогов, из-за чего общая сумма задолженности превысила 450 тысяч рублей.

В связи с выявленными нарушениями прокурор внес представление директору организации. По результатам его рассмотрения задолженность была полностью оплачена, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.