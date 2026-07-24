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НовостиОбщество24 июля 2026 16:00

Россельхознадзор Тверской области потребовал изъять из продажи опасные яйца

Тверской Россельхознадзор инициировал внеплановую проверку ярославской птицефабрики из-за опасных лекарств в яйцах
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Ведомство направило письма производителю с требованием изъять некачественную продукцию из соцучреждений.

Ведомство направило письма производителю с требованием изъять некачественную продукцию из соцучреждений.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в рамках государственного пищевого мониторинга выявило грубые нарушения стандартов безопасности Евразийского экономического союза. В июне 2026 года инспекторы ведомства отобрали пробы яиц в муниципальном бюджетном учреждении Осташковского округа Тверской области.

Проведенные специалистами Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» исследования первой категории яиц от ООО «Даниловская птицефабрика» выявили содержание антибиотиков группы хинолонов. В образцах зафиксировано 5 единиц ципрофлоксацина и 7 единиц энрофлоксацина при нулевой норме допуска, а также следовые остатки офлоксацина, норфлоксацина и данофлоксацина, что нарушает технические регламенты.

Ведомство направило официальные уведомления производителю и владельцам продукции с предписанием срочно изъять опасные партии из оборота. В настоящее время Россельхознадзор готовит документы для проведения внеплановой проверки Даниловской птицефабрики.