Специалисты подтвердили безопасность 5000 тонн тверской свеклы

Жители получат на прилавках магазинов гарантированно безопасную и качественную свеклу. Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Специалисты Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» подтвердили безопасность и качество пяти тысяч тонн выращенной в Верхневолжье столовой свеклы, подготовленной для реализации в розничных торговых сетях. Исследования проводились в рамках обязательной процедуры декларирования продукции.

Образцы, отобранные от растительной партии, проверялись экспертами по семи группам показателей. Лабораторный контроль включал проверку на наличие пестицидов, нитратов, нитритов, радионуклидов, токсичных элементов и хлорорганических соединений. Также растительная продукция исследовалась на строгое соответствие действующим санитарно-паразитологическим и микробиологическим нормам.

Экспертиза показала полное соответствие тверской свеклы всем требованиям законодательства, после чего оформленные протоколы испытаний были официально направлены в адрес заявителя.