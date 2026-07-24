В тверской колонии провели курсы подготовки осужденных к освобождению

Осужденным разъяснили правила получения материальной помощи. Фото: УФСИН Тверской области.

Организаторами мероприятия, прошедшего 24 июля 2026 года в Тверской области, выступили сотрудники воспитательного отдела, группы пенитенциарной пробации и социальной работы ИК-10 УФСИН России.

В занятиях приняли участие представители Центра социальной поддержки населения и Комплексного центра социального обслуживания Калининского муниципального округа. Готовящимся к выходу на свободу гражданам подробно рассказали о государственных мерах поддержки, включая условия назначения материальной помощи, пособий по нуждаемости и выплат на основе социального контракта.

Специалисты колонии и приглашенные эксперты ответили на все вопросы осужденных, а также раздали информационные буклеты с контактными адресами и телефонами центров соцподдержки региона. Такие просветительские курсы проводятся в колониях Верхневолжья на регулярной основе для предупреждения совершения повторных преступлений.