Управление Росреестра Тверской области призвало легализовать гаражи по закону

Ведомство напомнило правила регистрации прав на гаражи. Фото: Росреестр Тверской области.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Тверской области Ольга Новоселова сообщила, что принятый Госдумой закон о продлении «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года обеспечит правовую легализацию имущества для еще большего числа граждан.

Программа, запущенная по предложению Росреестра в сентябре 2021 года (закон № 79-ФЗ), распространяется на гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года, и землю под ними. По состоянию на 1 июля 2026 года в Тверской области оформлены права на почти 5,2 тысячи объектов (свыше 2 тысяч гаражей и 3,1 тысячи земельных участков), в то время как по России этот показатель составил 800 тысяч единиц недвижимости.

Вся необходимая информация и обновленные ведомственные методические рекомендации для граждан размещены на официальном сайте Росреестра.