В Тверской области зафиксировали 217 укусов клещей за неделю

При этом почти треть пострадавших составили дети. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает еженедельный оперативный мониторинг ситуации с укусами клещей и распространением передаваемых ими инфекций. По данным санитарных врачей, показатели обращаемости граждан и заболеваемости не выходят за рамки среднемноголетних значений, фиксируются лишь единичные случаи заражения клещевыми инфекциями.

Для индивидуальной защиты жителей Верхневолжья призывают строго соблюдать правила безопасного поведения в лесу, носить защитную одежду и использовать современные акарицидные и репеллентные средства для обработки вещей и кожи. При обнаружении присосавшегося паразита необходимо экстренно обратиться в медицинское учреждение для его удаления и получения профилактики.

Сдать клеща на исследование можно в специализированных лабораториях Твери и области, а сама эпидемиологическая обстановка остается под постоянным контролем ведомства.