Житель оленинского села из ревности разбил окна тещи и лишился запасов конопли

Подозреваемый из ревности угрожал супруге убийством и разбил кирпичом оконные стекла в доме тещи. Фото: МВД Тверской области.

Подозреваемый, проживающий в селе Молодой Туд Оленинского округа, на почве ревности начал угрожать своей жене расправой. Опасаясь за свою безопасность, женщина укрылась в доме своей матери, однако муж пришел следом и потребовал встречи. Получив отказ от тещи и супруги, мужчина взял кирпич и разбил несколько оконных стекол в доме родственницы.

Пострадавшая хозяйка обратилась в полицию, после чего на место прибыла следственно-оперативная группа Оленинского отдела полиции МО МВД России «Нелидовский» в составе дознавателя, участкового и сыщика уголовного розыска. В ходе обыска в доме подозреваемого оперативники нашли пакет с высушенной коноплей.

Экспертиза местного отдела наркоконтроля подтвердила, что изъятое вещество весом 41,2 грамма является наркосодержащим растением в значительном размере. Теперь в отношении мужчины расследуются дела по статьям 119 (угроза убийством), 167 (уничтожение имущества) и 228 (хранение наркотиков) УК РФ, сам он находится под обязательством о явке.