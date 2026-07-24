Прокуратура Жарковского округа обязала главу округа ликвидировать свалку

Прокуратура Жарковского округа проверила санитарное состояние территории после жалоб на скопление бытового мусора около контейнерной площадки. Проверка подтвердила образование несанкционированной свалки на улице Луговая из-за ненадлежащего контроля за обращением с твердыми коммунальными отходами.
Для защиты прав жителей района на чистую окружающую среду прокурор внес представление в адрес Главы округа.
Требования надзорного органа были оперативно рассмотрены и удовлетворены: свалку полностью убрали, вывезли весь накопившийся мусор и привели прилегающую к контейнерам площадку в надлежащее санитарное состояние.