Прокуратура Жарковского округа обязала главу округа ликвидировать свалку

По требованию ведомства свалку убрали, а территорию привели в надлежащее санитарно-эпидемиологическое состояние. Фото: Прокуратура Тверской области.

Прокуратура Жарковского округа проверила санитарное состояние территории после жалоб на скопление бытового мусора около контейнерной площадки. Проверка подтвердила образование несанкционированной свалки на улице Луговая из-за ненадлежащего контроля за обращением с твердыми коммунальными отходами.

Для защиты прав жителей района на чистую окружающую среду прокурор внес представление в адрес Главы округа.

Требования надзорного органа были оперативно рассмотрены и удовлетворены: свалку полностью убрали, вывезли весь накопившийся мусор и привели прилегающую к контейнерам площадку в надлежащее санитарное состояние.