Тверской Соцфонд ввел беззаявительное оформление выплат для бойцов СВО

Тверские ветераны могут получать готовые проездные билеты для поездки на реабилитацию в спеццентры фонда. Фото: Александр ЖМУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Руководитель Отделения Социального фонда России по Тверской области Вячеслав Воеводин сообщил, что переход на проактивное предоставление услуг является важным этапом поддержки ветеранов боевых действий. Теперь ежемесячные денежные выплаты, размер которых составляет от 4,8 до 8,7 тысяч рублей в зависимости от группы инвалидности и военной травмы, начисляются автоматически сразу после присвоения статуса ветерана.

Процедура включает предоставление набора социальных услуг в натуральном или денежном виде (включая льготные рецепты на лекарства и проезд в электричках). Беззаявительный порядок распространяется на пенсии по инвалидности, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение и выдачу электронных сертификатов на покупку средств реабилитации, оформляемых с согласия ветеранов на основе данных медико-социальной экспертизы.

За каждым участником СВО в регионе закрепляется индивидуальный куратор от СФР для персонального консультирования. Демобилизованные граждане могут проходить комплексную медицинскую реабилитацию в специализированных центрах фонда, а в текущем году СФР Тверской области оптимизировал схему проезда к месту лечения, начав выдавать готовые проездные билеты непосредственно в своих отделениях.