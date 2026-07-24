Тверская область стала одним из лидеров в России по объемам агроухода в лесах

Участок лесовосстановления. Фото: ПТО.

Тверская область вошла в топ-3 регионов-лидеров страны по объемам агротехнического ухода за высаженными лесными культурами с начала этого года. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Агротехнический уход (или агроуход) — это комплекс мероприятий, который помогает молодым деревьям прижиться и окрепнуть после посадки. Это выкашивание сорной травы рядом с саженцами, обработка от вредителей, внесение удобрений и т.д.

Агроуход помогает выполнять и перевыполнять задачи по воспроизводству лесов. О том, как он у нас ведется говорит и тот факт, что по итогам 2025 года наша область стала одним лидеров Центрального федерального округа по показателям лесовосстановления. Это отметил глава Тверской области Виталий Королев в ежегодном отчете в Заксобрании.

За полгода 2026-го агроуход в нашем регионе проведен в лесах на площади 12,9 тыс. га. До конца года специалистам предстоит охватить еще 32 тыс. га лесных культур.