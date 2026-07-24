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НовостиОбщество24 июля 2026 10:23

В Максатихе пьяный отец избил и пытался задушить 12-летнего сына

Подросток в Максатихе смог дать отпор пьяному отцу, который избил и пытался задушить его за сделанное замечание
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Мужчину приговорили к 10 годам строгого режима за покушение на убийство.

Мужчину приговорили к 10 годам строгого режима за покушение на убийство.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Жестокий инцидент, едва не закончившийся трагедией, произошел в период с 8 по 9 февраля 2026 года в Максатихе. Находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, 45-летний местный житель агрессивно отреагировал на замечание своего 12-летнего сына. Мужчина нанес ребенку множественные удары по жизненно важным органам, после чего попытался задушить мальчика.

Малолетний потерпевший оказал отцу активное сопротивление и сумел выбежать из дома, что спасло ему жизнь. Доказательства вины фигуранта собрал Бежецкий межрайонный следственный отдел СК РФ, а прокуратура Максатихинского района отстояла жесткое обвинение в суде.

За покушение на убийство малолетнего (часть 3 статьи 30, пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ) суд приговорил виновного к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Решение суда не вступило в законную силу.