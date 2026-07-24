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НовостиОбщество24 июля 2026 9:22

Тверичанин ответит в суде за избиение соседа газовым ключом у парковки

В Твери дорожный конфликт между автомобилистами на улице Оснабрюкская закончился уголовным делом
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Пострадавший в ходе конфликта житель получил перелом кости руки.

Пострадавший в ходе конфликта житель получил перелом кости руки.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Бытовой спор из-за парковочного места на улице Оснабрюкской в Пролетарском районе Твери закончился для одного из участников госпитализацией, а для второго — уголовным преследованием. Поздним вечером 44-летний автовладелец заблокировал въезд на парковку.

Проживающий в соседнем доме 42-летний мужчина высказал водителю замечание, из-за чего между ними завязалась словесная перепалка. Конфликт быстро перерос в драку: нарушитель правил парковки достал из своей машины железный газовый ключ и ударил соседа по руке.

Врачи диагностировали у пострадавшего перелом кости, квалифицированный как легкий вред здоровью. Участковый полиции УМВД России по городу Твери провел проверку, по результатам которой против нападавшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ. Драчуну грозит до двух лет лишения свободы.