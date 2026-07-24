Алёна Аршинова проконтролировала ход реконструкции Горсада в Твери

На первом этапе реновации демонтировали старую брусчатку и подготовили траншеи под коммуникации. Фото: соцсети Алёны Аршиновой.

Модернизация инфраструктуры Горсада в Твери вступила в стадию укладки инженерных коммуникаций под землю. Силами 40 рабочих уже подготовлено 1600 метров траншей, где проложили 1180 метров оптического и 2050 метров медного кабелей слаботочных сетей, 1465 метров кабеля под освещение и 170 метров линий для аттракционов. Стабильное энергоснабжение парка обеспечит новая подстанция мощностью 1 МВт.

На площадке демонтировано 7600 квадратных метров старой брусчатки, завезено 11 284 квадратных метра новой плитки и 1500 погонных метров бортов из металла. Напомним, реновация запущена по инициативе Алёны Аршиновой и руководителя Тверской области Виталия Королева на основе соглашения ПМЭФ, предусматривающего также возведение Бегового центра и поставку 42 машин скорой помощи за частные средства.

Проект инициирован Алёной Аршиновой и главой региона Виталием Королевым по соглашению на ПМЭФ. Фото: ПТО.

«Сроки проекта очень сжатые, поэтому мы жестко придерживаемся графика. Сейчас идут работы по устройству траншей под прокладку силовых и слаботочных линий. Это повысит безопасность нахождения людей на территории парка. Горсад должен стать современным и безопасным, но при этом остаться зеленым сердцем города», — подчеркнула Алёна Аршинова.