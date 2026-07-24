В Рамешковском округе проведут отлов бездомных собак

Специалисты отлов бродячих собак на территории поселка и соседних окрестностей. Фото: Елена ВАХРУШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Организацию очередных рейдов по отлову бродячих собак с улиц Тверской области подтвердило руководство государственного бюджетного учреждения «Рамешковская станция по борьбе с болезнями животных».

Специалисты будут работать на территории поселка и соседних населенных пунктов в течение всего дня 24 июля. Владельцев домашних животных просят не оставлять питомцев на самовыгуле.

При необходимости подать заявку на отлов безнадзорных собак или сообщить о местах скопления стай жители округа могут напрямую в Рамешковскую СББЖ по телефонам: 8 (48244) 2-14-41 или 8 (48244) 2-22-50.