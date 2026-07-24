Суд в Удомле вынес приговор женщине за удар сожителя кухонным ножом

Бытовая ссора закончилась ударом кухонным ножом в живот и тяжелым ранением пострадавшего. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Удомельская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 50-летней местной жительницы, признанной виновной по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Следствием установлено, что в июне 2025 года обвиняемая находилась у себя дома в Удомле, где между ней и ее сожителем вспыхнула словесная ссора. В ходе конфликта женщина умышленно нанесла гражданскому мужу один удар кухонным ножом в область живота, причинив опасный для жизни тяжкий вред здоровью.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновную к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно. Также осужденной назначен испытательный срок продолжительностью в 3 года.