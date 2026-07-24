В Твери закрыли площадку приема автомобильных шин

Региональный оператор также напоминает о запрете на утилизацию автомобильных шин в контейнеры для ТКО. Фото: ООО "ТСАХ".

Специализированная площадка приема и вывоза б/у автомобильных шин у дома №3 на Старицком шоссе в Твери полностью прекращает свою деятельность. Региональный оператор ООО «ТСАХ» пояснил, что это решение обусловлено приостановкой работы технологической линии, занимавшейся переработкой резины.

Горожан призывают не привозить покрышки по этому адресу, чтобы не допускать захламления территории. Экологические инспекторы напоминают, что шины законодательно не относятся к ТКО, их утилизация регламентирована Федеральным законом № 89-ФЗ, а вывоз не покрывается единым тарифом оператора.

Оставление старых колес на муниципальных контейнерных площадках приравнивается к организации незаконных свалок и преследуется по закону.