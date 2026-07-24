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НовостиПроисшествия24 июля 2026 5:58

Виталий Королев сообщил о ликвидации пожара после отражения атаки БПЛА в Твери

Глава Тверской области Виталий Королев сообщил о ликвидации пожара в логистическом центре после отражения налета БПЛА
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Оперативные службы на месте происшествия проводят мероприятия по дальнейшему обеспечению безопасности объекта.

Оперативные службы на месте происшествия проводят мероприятия по дальнейшему обеспечению безопасности объекта.

Фото: Павел МАКАРОВ.

Официальное заявление о ликвидации последствий ночной атаки БПЛА на территории Твери опубликовал в личном канале в MAX глава региона Виталий Королев. Ночью после отражения налета беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание административного корпуса логистического центра в поселке Элеватор.

Пожарные службы Главного управления МЧС Тверской области полностью потушили огонь на объекте. Пострадавших в результате инцидента среди персонала компании и местных жителей нет.

На месте продолжаются работы оперативных служб, а также проводятся специальные мероприятия, направленные на обеспечение дальнейшей безопасности пострадавшего здания.