Виталий Королев сообщил о ликвидации пожара после отражения атаки БПЛА в Твери

Оперативные службы на месте происшествия проводят мероприятия по дальнейшему обеспечению безопасности объекта. Фото: Павел МАКАРОВ.

Официальное заявление о ликвидации последствий ночной атаки БПЛА на территории Твери опубликовал в личном канале в MAX глава региона Виталий Королев. Ночью после отражения налета беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание административного корпуса логистического центра в поселке Элеватор.

Пожарные службы Главного управления МЧС Тверской области полностью потушили огонь на объекте. Пострадавших в результате инцидента среди персонала компании и местных жителей нет.

На месте продолжаются работы оперативных служб, а также проводятся специальные мероприятия, направленные на обеспечение дальнейшей безопасности пострадавшего здания.