Виталий Королев сообщил о ликвидации пожара после отражения атаки БПЛА в Твери

Фото: Павел МАКАРОВ.
Официальное заявление о ликвидации последствий ночной атаки БПЛА на территории Твери опубликовал в личном канале в MAX глава региона Виталий Королев. Ночью после отражения налета беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание административного корпуса логистического центра в поселке Элеватор.
Пожарные службы Главного управления МЧС Тверской области полностью потушили огонь на объекте. Пострадавших в результате инцидента среди персонала компании и местных жителей нет.
На месте продолжаются работы оперативных служб, а также проводятся специальные мероприятия, направленные на обеспечение дальнейшей безопасности пострадавшего здания.