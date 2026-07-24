Сотрудники МЧС за сутки потушили 7 пожаров в Тверской области

Пожарные справились с огнем в пяти округах. Фото: МЧС Тверской области.

По оперативным материалам ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области на 06:00 24 июля 2026 года, дежурные пожарно-спасательные подразделения Верхневолжья успешно справились с семью техногенными возгораниями.

Огонь тушили в Конаково на улице Крупской, а также в сельских поселениях региона: деревне Едимоновские Горки Конаковского округа, деревне Сергеевское Сонковского округа, деревне Захарово Ржевского округа и деревне Починок Пеновского округа. Также специалисты ликвидировали два очага горения бытового мусора. Помимо борьбы с огнем, тверские спасатели привлекались к ликвидации последствий одного ДТП на дорогах Тверской области.

В настоящее время оперативные службы МЧС продолжают непрерывное отслеживание обстановки на водоемах региона, контроль за безопасностью зарегистрированных туристических групп на маршрутах и мониторинг погодных условий.