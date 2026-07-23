В Тверской области выросло количество ипотек

Тверской Росреестр представил данные по динамике развития областного рынка недвижимости. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Управления Росреестра по Тверской области рассмотрели динамику на рынке недвижимости в регионе за полгода. Отмечен рост ипотек и то, что более половины из них приходится на жилые помещения.

За шесть месяцев 2026 года в Верхневолжье зарегистрировано 9,1 тыс. ипотек на объекты недвижимости, это на 26% больше, чем за первое полугодие 2025-го (тогда было 7,2 тыс. ипотек). При этом с 78,9% до 87,9% выросла доля заявлений на регистрацию ипотеки в электронном виде.

Чаще всего жители региона регистрировали по ипотеке помещения - 4,5 тыс. (4,2 тыс. жилых помещений и 374 — нежилых) или 50,4% от общего количества. Количество зарегистрированных по ипотеке земельных участков составило 3,2 тыс. или 35,3%, зданий — 1,1 тыс. или 12%. Также 148 раз регистрировались по ипотеке сооружения, 18 раз - машино-места, 8 раз - объекты незавершенного строительства (8).

Договоров участия в долевом строительстве зарегистрировано 974 ( на 2,5% меньше, чем за аналогичный период 2025-го).

Всего же за полгода в тверской Росреестр поступило 158,2 тыс. заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав (немногим больше, чем за первое полугодие 2025-го).

«Особое внимание тверским Росреестром уделяется снижению доли приостановок в проведении учётно-регистрационных действий. Так, за 6 месяцев текущего года ведомством вынесено 859 решений (или всего 1,02%) о приостановлении оказания государственных услуг по регистрации прав. Для сравнения в январе-июне прошлого года количество приостановок по регистрации прав составило 1225 (1,44%)», - отметил Руководитель Управления Росреестра по Тверской области Николай Фролов.