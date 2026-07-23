Дрифт в центре Твери привел к уголовному делу

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: Госавтоинспекция

В Твери полиция отреагировала на выложенное в соцсети видео того, как некий водитель подрифтовал на черной иномарке BMW прямо на пересечении Тверского проспекта и бульвара Радищева вечером 22 июля в Твери. К счастью, обошлось без ДТП.

«Своими действиями водитель создавал реальную угрозу жизни и здоровью остальных участников дорожного движения, вынуждая других водителей применить экстренное торможение, чтобы избежать столкновения с опасным автолюбителем», - сообщается в релизе областного УМВД.

В итоге заведено уголовное дело по статье 267.1 УК РФ «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств».

Уточняется, что принимаются меры к задержанию лихача-дрифтера.