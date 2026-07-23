Виталий Королев прокомментировал запуск «Поезда здоровья» около Калининской ЦРКБ

23 июля в Калининской центральной районной клинической больнице начал работу «Поезд здоровья». Фото: ПТО.

23 июля на территории Калининской центральной районной клинической больницы в Химинституте начал работу «Поезд здоровья». Этому пост в своем канале в Мах посвятил глава Тверской области Виталий Королев.

«Это первый этап нашего совместного с депутатом Госдумы РФ Алёной Аршиновой и АНО «Евразия» проекта «Здоровье Верхневолжья». Лично слежу за процессом, так как инициатива пилотная и очень важная. На данный момент «Поезд здоровья» уже посетили более 300 жителей Калининского округа и Твери. Наиболее востребованы консультации терапевта, кардиолога, невролога, хирурга, а также ультразвуковая диагностика и ЭКГ», - прокомментировал Виталий Королев.

Рядом с больницей выстроились несколько мобильных медкомплексов. Прием вели врачи из областной больницы, клинической больницы скорой медицинской помощи, Калининской ЦРКБ.

«Вижу, что проект очень востребован, поэтому принял решение, что завтра, 24 июля, «Поезд здоровья» в Калининской ЦРБ начнет работу на два часа раньше – с 8 утра!» - сообщил Виталий Королев.

Напомним, 17 июля Виталий Королев и Алёна Аршинова договорились о реализации проекта «Здоровье Верхневолжья».