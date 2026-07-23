На выборы в депутаты Госдумы от Тверской области выдвинулись 17 человек

Выборы пройдут в сентябре. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

22 июля завершен этап выдвижения кандидатов на выборы депутатов Госдумы. Как сообщил облизбирком, от нашего региона есть 17 претендентов на депутатские кресла. Все они выдвинуты партиями.

Областной избирком уточнил, что по Тверскому одномандатному избирательному округу № 178 выдвинулись девять кандидатов, по Заволжскому одномандатному избирательному округу № 179 – восемь.

Этап предоставления документов для регистрации кандидатов продлится до 18 часов 5 августа.

Выборы в Госдуму РФ девятого созыва пройдут 18 19 и 20 сентября 2026 года

Подробности о кандидатах в нашем регионе ищите на официальном сайте облизбиркома. А список выдвиженцев - ниже на картинке.