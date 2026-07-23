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НовостиПолитика23 июля 2026 13:37

На выборы в депутаты Госдумы от Тверской области выдвинулись 17 человек

Облизбирком объявил о завершении выдвижения кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ
Алексей АНДРЕЕВ
Выборы пройдут в сентябре.

Выборы пройдут в сентябре.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

22 июля завершен этап выдвижения кандидатов на выборы депутатов Госдумы. Как сообщил облизбирком, от нашего региона есть 17 претендентов на депутатские кресла. Все они выдвинуты партиями.

Областной избирком уточнил, что по Тверскому одномандатному избирательному округу № 178 выдвинулись девять кандидатов, по Заволжскому одномандатному избирательному округу № 179 – восемь.

Этап предоставления документов для регистрации кандидатов продлится до 18 часов 5 августа.

Выборы в Госдуму РФ девятого созыва пройдут 18 19 и 20 сентября 2026 года

Подробности о кандидатах в нашем регионе ищите на официальном сайте облизбиркома. А список выдвиженцев - ниже на картинке.

Графика: избирательная комиссия Тверской области

Графика: избирательная комиссия Тверской области