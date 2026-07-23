Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 июля 2026 13:16

В Твери собака привела полицейских к бутылке со 170 свертками с наркотиком

Полиция задержала двоих участников наркосделки
Алексей АНДРЕЕВ
Решается вопрос об избрании мужчинам меры пресечения в виде заключения под стражу.

Решается вопрос об избрании мужчинам меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В Твери оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД задержали двух мужчин, прервав продажу-покупку наркотического средства.

"48-летний местный житель совершил незаконный сбыт 0,8 грамма гашиша 43-летнему мужчине. Покупателя и продавца отравы наркополицейские задержали и доставили в Московский отдел полиции", - сообщила подробности пресс-служба областного УМВД.

При этом на квартире у продавца оперативники с помощью кинологической собаки еще и нашли бутылку со 170 свертками аналогичного наркотического средства.

Оба задержанных помещены в изолятор временного содержания. Заведены уголовные дела, ведется следствие.