В предстоящие выходные отменят некоторые поезда между Москвой и Тверью

Часть электричек на участке «Москва-Тверь-Москва» отменят, а часть проследует укороченным маршрутом. Фото: Павел МАКАРОВ.

Временно изменится расписание движения пригородных поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги. Как сообщает в Московско-Тверская пригородная пассажирская компания, это связано с ремонтными работами.

В том числе изменения коснутся пригородных поездов на участке "Москва - Тверь - Москва".

В измененном расписании МТППК указано, что 25 и 26 июля отменяется поезд "Тверь - Москва" с отправкой в 08:25. Поезд "Тверь - Москва" с отправкой в 17:44 отменён на участке Москва - Зеленоград-Крюково в выходные.

Также 25,26 июля отменяются поезда "Москва - Тверь" с отправкой в 13:37 и прибытием в 16:17 и с отправкой в 15:25 и прибытием в 18:08.

Поезд "Москва - Тверь" с отправкой в 18:32 отменён на участке Москва - Зеленоград-Крюково 25, 26 июля. То же самое касается поезда с отправкой в 21:02.