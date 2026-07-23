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НовостиОбщество23 июля 2026 12:48

В предстоящие выходные отменят некоторые поезда между Москвой и Тверью

25 и 26 июля изменится расписание ряда электричек
Алексей АНДРЕЕВ
Часть электричек на участке «Москва-Тверь-Москва» отменят, а часть проследует укороченным маршрутом.

Часть электричек на участке «Москва-Тверь-Москва» отменят, а часть проследует укороченным маршрутом.

Фото: Павел МАКАРОВ.

Временно изменится расписание движения пригородных поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги. Как сообщает в Московско-Тверская пригородная пассажирская компания, это связано с ремонтными работами.

В том числе изменения коснутся пригородных поездов на участке "Москва - Тверь - Москва".

В измененном расписании МТППК указано, что 25 и 26 июля отменяется поезд "Тверь - Москва" с отправкой в 08:25. Поезд "Тверь - Москва" с отправкой в 17:44 отменён на участке Москва - Зеленоград-Крюково в выходные.

Также 25,26 июля отменяются поезда "Москва - Тверь" с отправкой в 13:37 и прибытием в 16:17 и с отправкой в 15:25 и прибытием в 18:08.

Поезд "Москва - Тверь" с отправкой в 18:32 отменён на участке Москва - Зеленоград-Крюково 25, 26 июля. То же самое касается поезда с отправкой в 21:02.