10 тверских студентов и аспирантов получат по 1 млн рублей от Фонда содействия инновациям

Проекты молодых разработчиков из Верхневолжья получат грантовую поддержку. Фото: Алексей АНДРЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

10 молодых представителей Тверской области вошли в перечень победителей очередного грантового конкурса «Студенческий стартап» Фонда содействия инновациям.

Напомним, что по итогам этого конкурса выделяются федеральные гранты в поддержку научных разработок и проектов обучающихся бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры.

Всего в этот раз Фонд содействия инновациям решил поддержать грантами - по 1 млн рублей каждому - 2250 проектов.

Тверские победители «Студенческого стартапа» - студенты и аспиранты наших местных вузов - работают над проектами в сферах цифровых решений, биотехнологий, технологий здоровьесбереженияи т.д. Помощь с документами и оформлением заявки на конкурс им оказывали специалисты Центра «Мой бизнес» Тверской области (действует в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»).

«Глава Тверской области Виталий Королев 16 июля в Заксобрании региона определил приоритетом в науке активное применение научных достижений в экономике региона. Особое внимание уделяется разработкам молодых ученых, их всесторонней поддержке», - напомнила пресс-служба областного правительства.