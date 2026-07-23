Иностранка три года обманом получала пособия в Тверской области

Заброшенный дом, где были фиктивно прописаны дети предприимчивой иностранки. Фото: УМВД России по Тверской области

37-летняя уроженка одной из стран Центральной Азии три года получала пособия в нашем регионе на своих двоих детей. Между тем они жили не у нас, а на Родине.

Пресс-служба УМВД России по Тверской области сообщила, что эта женщина купила в Рамешковском районе непригодный для проживания дом, видимо, по весьма низкой цене, фиктивно зарегистрировала там двоих детей. Этот адрес она и представила при подаче заявления на выплату ежемесячного пособия. В итоге, пока ее обман не вскрыли полицейские, женщина успела незаконно получить более 1 млн 40 тыс. рублей в виде соцвыплат от нашей страны. В полиции она признала свою вину.

В отношении предприимчивой иностранки заведено уголовное дело части 4 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». По ней может грозить до 10 лет лишения свободы.