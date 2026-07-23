В Твери строится новый Беговой центр — Петр Фрадков рассказал о проекте ВФЛА

Фото: пресс-служба ВФЛА.

По словам председателя ВФЛА Петра Фрадкова, сегодня интерес к бегу растет по всей стране, однако для многих любителей этого вида спорта по-прежнему не хватает доступной и удобной инфраструктуры.

«Люди правда начинают бегать, но часто не хватает именно такой инфраструктуры, простой, что называется. Не стадиона на 30 тысяч мест, грубо говоря, а раздевалки, душа какого-то, водички где попить, и так далее, и тому подобное. От дождя спрятаться, может быть, где-то в какой-то момент. И мы разработали концепт, такой стандартный проект», — рассказал председатель ВФЛА.

Беговой центр в Твери будет построен на набережной реки Тьмаки.

Фото: пресс-служба ВФЛА.

Одной из главных задач проекта является создание пространства для объединения людей вокруг спорта. Беговые центры могут стать местами, где любители легкой атлетики смогут встречаться, обмениваться опытом и формировать устойчивые спортивные связи.

«У нас много сейчас таких проектов, которые, по сути, формируют и помогают формировать эти беговые движения. То есть, чтобы это была не просто раздевалка, а место, где люди встречаются: единые по своему пониманию, любви к спорту, ЗОЖ, и мы на это еще накладываем третье – создание необходимых цифровых сервисов», — отметил председатель ВФЛА.

По мнению Петра Фрадкова, развитие такой инфраструктуры может дать долгосрочный эффект для регионов — от развития любительского спорта до поддержки молодых талантов.

Проект реализуется Всероссийской федерацией легкой атлетики при поддержке АНО «Евразия». Открытие планируется уже в этом году.