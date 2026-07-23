В Твери строится новый Беговой центр — Петр Фрадков рассказал о проекте ВФЛА

По словам председателя ВФЛА Петра Фрадкова, сегодня интерес к бегу растет по всей стране, однако для многих любителей этого вида спорта по-прежнему не хватает доступной и удобной инфраструктуры.
«Люди правда начинают бегать, но часто не хватает именно такой инфраструктуры, простой, что называется. Не стадиона на 30 тысяч мест, грубо говоря, а раздевалки, душа какого-то, водички где попить, и так далее, и тому подобное. От дождя спрятаться, может быть, где-то в какой-то момент. И мы разработали концепт, такой стандартный проект», — рассказал председатель ВФЛА.
Беговой центр в Твери будет построен на набережной реки Тьмаки.
Одной из главных задач проекта является создание пространства для объединения людей вокруг спорта. Беговые центры могут стать местами, где любители легкой атлетики смогут встречаться, обмениваться опытом и формировать устойчивые спортивные связи.
«У нас много сейчас таких проектов, которые, по сути, формируют и помогают формировать эти беговые движения. То есть, чтобы это была не просто раздевалка, а место, где люди встречаются: единые по своему пониманию, любви к спорту, ЗОЖ, и мы на это еще накладываем третье – создание необходимых цифровых сервисов», — отметил председатель ВФЛА.
По мнению Петра Фрадкова, развитие такой инфраструктуры может дать долгосрочный эффект для регионов — от развития любительского спорта до поддержки молодых талантов.
Проект реализуется Всероссийской федерацией легкой атлетики при поддержке АНО «Евразия». Открытие планируется уже в этом году.