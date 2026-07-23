Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 июля 2026 8:54

В Твери вынесен приговор мужчине с поддельным водительским удостоверением

Гражданин хотел обмануть полицейский и попал под суд
Алексей АНДРЕЕВ
В Твери осудили мужчину за подделку.

В Твери осудили мужчину за подделку.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Твери прошел суд над 30-летним мужчиной, который предъявил подделку полицейским.

Пресс-служба областного УМВД сообщила, что в мае этого года на Советской улице в Твери сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, которым управлял указанный гражданин. КАк выяснилось, ездил он с поддельным водительским удостоверением. Мужчина предъявил липовые права инспекторам, но фокус не удался, обмануть полицейских не удалось.

В итоге суд приговорил мужчину к шести месяцам ограничения свободы.