В Твери вынесен приговор мужчине с поддельным водительским удостоверением

В Твери осудили мужчину за подделку. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Твери прошел суд над 30-летним мужчиной, который предъявил подделку полицейским.

Пресс-служба областного УМВД сообщила, что в мае этого года на Советской улице в Твери сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, которым управлял указанный гражданин. КАк выяснилось, ездил он с поддельным водительским удостоверением. Мужчина предъявил липовые права инспекторам, но фокус не удался, обмануть полицейских не удалось.

В итоге суд приговорил мужчину к шести месяцам ограничения свободы.