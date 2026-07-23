В Тверской области сгорела квартира волонтера поисково-спасательного отряда

В Кашине случился пожар, из-за которого нужна помощь волонтеру. Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

В Кашине случилась беда у волонтера местного подразделения поискового-спасательного отряда "Сова" Юлии Саблиной. В ее квартире случился страшный пожар.

"Она вместе с нами прочесывала леса и болота в поисках потеряшек, а сейчас она и её двое детей остались буквально ни с чем. Вор оставит стены - пожар заберет все! Забава осталась без крыши над головой, без одежды, без элементарных вещей", - написали в посте в соцсети соратники Юлии по отряду "Сова".

Теперь привыкшей помогать людям Юлии самой нужна помощь.