Поисковики очистили трубку и бритву с неучтенного захоронения солдат в Тверской области

Почищенные трубка и опасная бритва. Фото: VK/НИ ВПЦ Подвиг

В июне этого года сводный отряд тверских, московских и мордовских поисковиков в Зубцовском округе поднял останки 62 павших в боях с фашистами советских бойцов на неучтенном захоронении в районе урочища Гредякино. Также там были обнаружены среди вещей погибших курительная трубка и опасная бритва.

И вот Центр "Подвиг" (объединяет десятки поисковых отрядов) сообщил, что эти вещи с трудом, но очищены от окиси и налипшего песка. К сожалению, на трубке и бритве не обнаружено никаких свидетельств об их владельцы - ни строчки, ни буковки.

Эти вещи станут частью экспозиции музея истории и поиска в Твери.

Ранее поисковики также сообщили, что на этом захоронении нашли два железных медальона и некоторые подписанные личные вещи, но они "с трудом отдают имена своих владельцев".