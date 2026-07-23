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НовостиОбщество23 июля 2026 6:26

Виталий Королев оценил сыры на ферме итальянца в Тверской области

Глава региона посетил ферму в Рамешковском округе
Алексей АНДРЕЕВ
Глава региона попробовал фермерский сыр.

Глава региона попробовал фермерский сыр.

Фото: ПТО.

22 июля глава региона Виталий Королев в ходе рабочей поездки в Рамешковский округ посетил там ферму Алессандро Фого и его жены Олеси. Они делают сыры по итальянским и французским технологиям.

Глава региона прошелся по ферме, попробовал сыры.

«Очень интересное производство и хотелось бы, чтобы у нас таких малых предприятий сельского хозяйства становилось больше. Это позволит не только обеспечивать наших жителей доступными качественными продуктами, произведенными в Тверской области, но и развивать агротуризм», – сказал Виталий Королев.

Алессандро и Олеся Фого купили старую ферму и начали заниматься сыроделанием под Рамешками в 2020 году. Причем они завезли к нам около сотни итальянских коров породы Пецатта Росса.

Ферма активно развивается сегодня, у семьи сыроделов есть планы открыть еще и кафе.