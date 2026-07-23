Ночью в небе над Тверской областью сбили очередной БПЛА

В Верхневолжье перехвачен и уничтожен беспилотник. Фото: Павел МАКАРОВ.

Прошедшей ночью, в период с 20 часов 22 июля до 8 часов 23 июля в небе над нашим регионом был уничтожен вражеский БПЛА самолетного типа. Об этом сообщила Минобороны РФ.

Подробности не уточняются. Минобороны информирует, что всего с вечера 22 июля по утро 23 июля силами ПВО были сбиты 223 беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской и Ульяновской областей, а также Крымом, Татарстаном и над акваторией Азовского моря