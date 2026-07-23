Тверское УФАС признало незаконной рекламу банка о высокой ставке по вкладам

Клиенты столкнулись с обманом при попытке получить обещанный доход в 15% годовых. Фото: Тверское УФАС.

Антимонопольное ведомство Тверской области пресекло недобросовестную рекламу финансового учреждения. Поводом для разбирательства послужили жалобы двух жителей региона, обративших внимание на радиоролик банка. В рекламе обещалась ставка 15% годовых без каких-либо дополнительных условий.

Однако на практике выяснилось, что максимальный процент доступен только при соблюдении жестких требований, а стандартная базовая ставка при небольшом остатке средств на счете опускается до 0,01%. Все ключевые ограничения в аудиозаписи отсутствовали, что сформировало у граждан ложные ожидания.

Тверское УФАС признало рекламу ненадлежащей и направило материалы дела для возбуждения административного расследования. Специалисты ведомства подчеркнули, что любая реклама банковских услуг должна доноситься до людей в понятной и честной форме, без скрытых условий.