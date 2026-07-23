Суд в Кувшиново обязал мать выделить долю в квартире несовершеннолетнему

По закону приобретенная на средства материнского капитала квартира должна оформляться в долевую собственность. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Кувшиновского округа провела проверку соблюдения законодательства при использовании средств государственной поддержки семей с детьми. Было установлено, что в 2024 году местной жительнице выдали государственный сертификат на материнский (семейный) капитал.

Женщина направила средства на приобретение квартиры в городе Кувшиново, приняв на себя письменное обязательство оформить жилье в общую долевую собственность на себя и своего несовершеннолетнего ребенка. Однако проверка показала, что данное обязательство не было выполнено, а квартира не оформлена в долевую собственность.

Защищая права ребенка, прокурор направил в суд исковое заявление. Суд полностью удовлетворил требования надзорного органа, признав за несовершеннолетним право общей долевой собственности на квартиру. В настоящее время судебное решение не вступило в законную силу.