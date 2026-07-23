Россельхознадзор выявил в Тверской области миллионы зависших документов

Конаковский предприниматель накопил более 14 тысяч неподтвержденных ветеринарных документов на продукты питания. Фото: Россельхознадзор Тверской области.

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям при мониторинге компонента «Паспорт» ФГИС ВетИС выявило критическое нарушение у предпринимателя, ведущего розничную торговлю в Конаковском муниципальном округе. Бизнесмен получил 14 328 ветеринарных документов на продукцию животного происхождения, но не подтвердил в системе «Меркурий» ни один из них.

По закону все транспортные ветеринарные сертификаты должны быть погашены в течение 24 часов после доставки партии. Всего же по региону с начала года по состоянию на 20 июля из более чем 28,6 миллиона поступивших документов незакрытыми остаются 4,08% (погашено только 27 494 395 штук).

Несвоевременное гашение документов лишает потребителей гарантии безопасности питания «от производителя до прилавка». Для предотвращения таких ситуаций инспекторы Россельхознадзора с начала года направили нарушителям в Тверской области 28 предупреждений через систему ВетИС и вынесли 7 предостережений.