В Торжке администратор суши-бара проиграла в казино выручку из кассы

Женщина потратила 38 тысяч рублей из кассы заведения. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным правоохранительных органов, имевшая постоянный доступ к кассе 30-летняя администратор местного суши-бара в Торжке забрала из кассы заведения 38 000 рублей и потратила их на ставки в онлайн-казино.

Однако выиграть женщине не удалось, а владелец бизнеса быстро обнаружил недостачу и обратился с заявлением в полицию. В ходе разбирательства подозреваемая полностью признала свою вину в содеянном.

Подразделением дознания МО МВД России «Торжокский» в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.