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НовостиОбщество23 июля 2026 9:14

В Торжке администратор суши-бара проиграла в казино выручку из кассы

В Торжке возбудили уголовное дело в отношении 30-летней администратора суши-бара, которая проиграла рабочую выручку
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Женщина потратила 38 тысяч рублей из кассы заведения.

Женщина потратила 38 тысяч рублей из кассы заведения.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным правоохранительных органов, имевшая постоянный доступ к кассе 30-летняя администратор местного суши-бара в Торжке забрала из кассы заведения 38 000 рублей и потратила их на ставки в онлайн-казино.

Однако выиграть женщине не удалось, а владелец бизнеса быстро обнаружил недостачу и обратился с заявлением в полицию. В ходе разбирательства подозреваемая полностью признала свою вину в содеянном.

Подразделением дознания МО МВД России «Торжокский» в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.