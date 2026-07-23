Посол во Франции Алексей Мешков может представить Тверскую область в Совфеде

Мешков имеет множество российских и иностранных наград. Фото: mid.ru

Вместе с подписями для регистрации своей кандидатуры на выборах Виталий Королев направил в Тверскую областную избирательную комиссию список из трех кандидатов в сенаторы. В него вошли сенатор Людмила Скаковская (доцент, бывший ректор ТвГУ, в Совфеде с 2021 года) и депутат Госдумы Юлия Саранова (создатель добровольческого центра «Мы вместе!» с 2020 года).

Особый интерес, по информации ресурса TVTVER.ru, вызывает фигура посла РФ во Франции Алексея Юрьевича Мешкова. Дипломат родился 22 августа 1959 года в Москве, в 1981 году окончил МГИМО, владеет испанским, итальянским и английским языками. Его карьера началась в 1981 году с постов атташе в Испании. В МИД СССР и РФ он работал руководителем управления планирования (1998–2001 годы) и дважды назначался замминистра иностранных дел (в 2001–2004 и 2012–2017 годах).

Также Мешков возглавлял дипломатические миссии в Италии и Сан-Марино (2004–2012 годы), представлял интересы России при ФАО и ВПП ООН в Риме, а с 23 октября 2017 года назначен чрезвычайным послом во Франции и Монако по совместительству. Награжден множеством российских и иностранных орденов.