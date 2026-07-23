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НовостиОбщество23 июля 2026 8:01

Житель Сандовского округа украл у родственницы деньги через приложение

Доверчивость жительницы Сандовского округа Тверской области обернулась для нее кражей крупной суммы денег близким родственником
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Похищенные у родственницы через банковское приложение 71 тысячу рублей подсудимый перевел на свою карту.

Похищенные у родственницы через банковское приложение 71 тысячу рублей подсудимый перевел на свою карту.

Фото: Александра ВОСТРИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Сандовского округа доказала в суде вину 20-летнего местного жителя в краже денежных средств с банковского счета родственницы по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ. В феврале 2026 года молодой человек пришел в гости к своей родственнице и, дождавшись ее временного отсутствия в комнате, тайно похитил ее мобильный телефон.

С помощью чужого гаджета подсудимый вошел в личный кабинет приложения «Сбербанк Онлайн» и перевел на свою личную карту более 71 тысячи рублей несколькими операциями, нанеся пострадавшей значительный материальный ущерб.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью сознался в содеянном. Суд назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком в 1 год.