Тверские бизнесмены пожаловались прокурору на плохие дороги и чиновников

По результатам проверки заявлений ведомство примет меры реагирования. Фото: Прокуратура Тверской области.

Совместный прием представителей бизнеса провели 22 июля 2026 года в Твери заместитель прокурора области Екатерина Костицына и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области Антон Стамплевский. В рамках встречи правовую помощь получили 12 руководителей предприятий, которые рассказали о барьерах, препятствующих ведению их хозяйственной деятельности.

Предприниматели обратили внимание силовиков на разбитый асфальт и волокиту при ремонте дорог, неправомерное поведение муниципальных властей, а также на нарушения в сфере земельного права и уголовного процесса.

По всем озвученным проблемам заявителям были даны юридические разъяснения, а письменные жалобы приняты в работу. Прокуратура региона пообещала применить весь комплекс мер реагирования, если изложенные бизнесом факты подтвердятся в ходе проверок.