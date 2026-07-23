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НовостиОбщество23 июля 2026 8:15

Тверские бизнесмены пожаловались прокурору на плохие дороги и чиновников

Тверские предприниматели пожаловались руководству областной прокуратуры на затянувшийся ремонт дорог и незаконные действия чиновников
Антон ПАЛЬЧИКОВ
По результатам проверки заявлений ведомство примет меры реагирования. Фото: Прокуратура Тверской области.

По результатам проверки заявлений ведомство примет меры реагирования. Фото: Прокуратура Тверской области.

Совместный прием представителей бизнеса провели 22 июля 2026 года в Твери заместитель прокурора области Екатерина Костицына и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области Антон Стамплевский. В рамках встречи правовую помощь получили 12 руководителей предприятий, которые рассказали о барьерах, препятствующих ведению их хозяйственной деятельности.

Предприниматели обратили внимание силовиков на разбитый асфальт и волокиту при ремонте дорог, неправомерное поведение муниципальных властей, а также на нарушения в сфере земельного права и уголовного процесса.

По всем озвученным проблемам заявителям были даны юридические разъяснения, а письменные жалобы приняты в работу. Прокуратура региона пообещала применить весь комплекс мер реагирования, если изложенные бизнесом факты подтвердятся в ходе проверок.