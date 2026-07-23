В Тверской области мужчина угрожал врачам муляжом гранаты

Старицкий районный суд приговорил мужчину к условному сроку. Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

Житель Твери получил условный срок после того, как в пьяном виде напугал бригаду скорой помощи муляжом гранаты Ф-1. Криминальный инцидент, за который виновный понес наказание, разыгрался в апреле 2026 года на территории Старицкого муниципального округа.

Нетрезвый мужчина подошел к машине скорой помощи, в салоне которой врачи оказывали помощь пациенту. Выражаясь нецензурной бранью, он вытащил из кармана муляж ручной гранаты типа «Ф-1» и начал угрожать медикам физической расправой, удерживая фальшивый боеприпас рядом с ними. Суд признал тверичанина виновным по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство с угрозой насилия).

Приговором Старицкого районного суда ему назначено 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Осужденный обязан раз в месяц регистрироваться в контролирующем органе и не может менять место жительства без предупреждения. Приговор вступил в законную силу 14 июля 2026 года.